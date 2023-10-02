謝國樑批中央不開放員警加給 內政部：基隆勤務未達標

民進黨基隆市議會黨團今指基警出現「出走潮」，原因是市長謝國樑「倒行逆施」。謝國樑回應，基隆員警勤務比六都繁重，市府有意自籌經費，比照六都編列勤務加給，但內政部不同意，是中央「不開綠燈」。內政部表示，根據近年指標來看，勤務繁重指數，雙北都達到90分以上，基隆僅有30分，差距甚大。

內政部發言人林昆鋒表示，勤務繁重指標是全國一致性的標準，而且行之多年。根據2020年至2022年的指標分數顯示，台北市94分，新北市93分，而基隆市則是30分，所以明顯還有很大的差距，未來若有達到標準，警政署當然會通盤考量。

林昆鋒說，如果謝國樑真的要發錢激勵基層員警士氣，其實就可以立即用市府預算補足員警超勤加班費，最高額度新台幣1萬9000元，甚至也可以發放工作獎勵金。

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