雙十國慶焰火「國家名」消失 盧秀燕證實：憂爭議影響籌辦

前總統馬英九今指國慶日無「中華民國」，宣布拒絕出席國慶大會；國慶焰火今年在台中舉辦，記者會上看板卻未見「台灣」或「中華民國」等字眼，僅有「Ｎational Day Fireworks In Taichung」；市長盧秀燕表示，擔心有外界爭議影響籌辦，特別放上國旗，表示對「中華民國」生日快樂，表示心意，各種logo內，國旗就是主軸。

「112國慶焰火在台中」將於10日晚間8時登場，今與慶籌會舉行記者會，中市府規畫兩天活動，除在中央球場及漢翔公司南草皮設置主觀賞區外，亦規畫15處鄰近建議觀賞點，預估吸引至少50萬人潮，創造超過11億5800萬元的觀光產值。

馬英九卻在記者會前1小時發文臉書指出，蔡英文政府從前年起，將雙十國慶日的英文，改為「Taiwan Ｎational Day」，刻意把「台灣」變國家名稱，將「中華民國國慶日」變「台灣國」國慶日，這是不折不扣「台獨」路線。他以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年國慶大會。

慶籌會主委、立法院長游錫堃在聯訪時，以國慶籌委會主委身分公開邀請馬英九參加國慶大會，游表示，很誠意希望馬能夠蒞臨，但也會尊重對方選擇。過去前總統都是用邀請函邀約，今天在這邊公開邀請，已經盡禮貌。

對於國慶日是用「Taiwan」等字眼，游錫堃表示，這是馬個人感受，現在中華民國台灣，是2300萬人民繳稅，馬英九也是當時2300萬人選出的總統，尊重馬的決定，但還是誠摯邀請。

游錫堃在受訪時，不斷說到「中華民國台灣」、「台灣」等字眼，致詞時更暢談台灣史，藉此說明此次選址台中原因，而盧秀燕受訪中，則是2度以「中華民國」講述國慶日；國慶日該用「台灣」、「中華民國」或是「中華民國台灣」？恐將於政壇再掀一番論戰。 國慶焰火今年在台中舉辦，記者會上看板卻未見「台灣」或「中華民國」等字眼，僅有「Ｎational Day Fireworks In Taichung」，引起議論。記者劉柏均／攝影 國慶焰火記者會上，市長盧秀燕（圖左）手持「國慶焰火在台中」手板，慶籌會主委游錫堃（圖中）則拿此次國慶主題「民主台灣、堅韌永續」，內政部次長花敬群（圖右）則是「慶祝中華民國112年國慶」。記者劉柏均／攝影

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