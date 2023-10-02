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綠質疑往年有參加國慶大會 馬辦曝「缺席原因」：不想替錯誤路線背書

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，今年若再去「台灣國慶日」大會，形同對錯誤國家路線背書。（中央社）
馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，今年若再去「台灣國慶日」大會，形同對錯誤國家路線背書。（中央社）

針對行政院長陳建仁回應前總統馬英九不願參加國慶大會時說，不理解為何今年他突然就不參加？馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，馬前總統已公開呼籲蔡政府懸崖勒馬，但都遭置之不理，今年若再去，就會變成對這種錯誤國家路線的背書，因此馬前總統毅然選擇今年缺席。

陳不理解為何不參加

前總統馬英九2日在臉書發文表示，蔡政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，將中華民國國慶日變成台灣國國慶日，他認為若再出席典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的台獨路線背書，因此今年拒絕出席國慶大會。

對此，陳建仁出席「科技、民主與社會研究中心開幕啟動儀式」會前受訪表示，國慶日的活動，本來就是中華民國各界慶祝112年國慶，而國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱為「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾經參加了這些國慶的活動，不理解為什麼今年他突然就不參加。

陳建仁說，國慶日是台灣團結全國、大家一起向前的一個大好的日子，希望大家能夠團結在一起來參加這一個重要的活動，一起來捍衛我們中華民國台灣的主權、自由和民主，我們大家一起來慶祝國慶，也讓台灣能夠繼續往前走。

蕭：言盡於此

對於陳建仁的回覆，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，馬前總統已公開呼籲蔡政府懸崖勒馬，去年更喊話蔡英文與游錫堃，但都遭置之不理。既然如此，今年再去，變成對這種錯誤國家路線的背書，因此馬前總統毅然選擇缺席。

蕭旭岑表示，基於政府的延續，以及對現任總統的尊重，馬前總統已經竭盡所能規勸，但蔡英文執意推動錯誤的台獨路線，馬英九不可能同流合汙，言盡於此。

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