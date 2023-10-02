馬英九拒出席國慶大會 羅智強批民進黨踩紅線：馬忍無可忍

前總統馬英九表示今天表示，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，讓他無法接受，拒絕出席此次國慶大會，引起各界熱議。在馬政府時期擔任總統府副秘書長、大安區立委參選人羅智強表示，馬一直都是主張「中華民國派」，但民進黨卻接二連三踩紅線，今年更沒有任何中華民國元素，讓馬忍無可忍，才會拒絕出席。

羅智強表示，馬英九始終都是「中華民國派」主張，反對台獨，但因為他熱愛這片土地，因此不分黨派每年都出席國慶活動，然而民進黨多年來一直刻意踩紅線，試圖將中華民國這名詞消滅，完全碰觸到他的底線，「踐踏中華民國、毀壞中華民國憲法」因此一向好脾氣的馬生氣不出席，他完全能理解。

羅智強說，這次國民大典主視覺、活動內容看起來沒有任何中華民國元素，甚至英文直接寫「Taiwan National Day」，國名變成「台灣國」，民進黨要怎麼改他都無所謂，竟然想要「台獨」就去修憲，宣布獨立成立台灣獨立共和國，只要憲法合法他就沒意見。

羅智強說，民進黨應該去貫徹賴清德台獨萬歲的理念，卻不願意修憲就是「想要台獨票，又想要拿中華民國派的票」，需要中華民國派才高喊中華民國，「連台獨金孫都說自己不是台獨金孫」，但實際上卻透過兩面手法方式凌遲中華民國「政治人物的不誠信這才是對台灣人民最大不負責任。」

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