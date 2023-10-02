影／流感疫苗開打 國民黨團質疑改決標方式是否為了高端
國民黨團首席副書記長李德維、副書記長王鴻薇、台北市議員李彥秀，上午在黨團舉行「流感疫苗開打！ 請把疫苗選擇權還給人民」記者會。
會中李彥秀表示，有醫師背景的副總統賴清德，競選口號「信賴台灣」，但疫苗政策的失當，造成國人對疫苗都不信任。新冠的高端疫苗，主要國家都不承認，造成國人對高端疫苗的不信任。而今天開打的流感疫苗也有高瑞，高端的分裝、填充，有沒有經過完整的臨床試驗？國人都有疑問，決標過程也從最低標改成最有利標。為何改成最有利標，是否有洗產地的問題？質疑改決標方式是否為了高端。
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