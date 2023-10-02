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馬英九拒絕出席國慶大會 民進黨團：不想參加理由一堆

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前總統馬英九（中）去年出席國慶大典。記者曾原信／攝影
前總統馬英九（中）去年出席國慶大典。記者曾原信／攝影

前總統馬英九今天宣布拒絕出席國慶大會，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，馬英九說要用選票下架「無視台灣人民安全的政府」，這個說法非常誇張，不想參加理由一大堆，民眾不會有特別的感覺，希望他氣話講一講就好，這是展現全國不分黨派，大家團結在一起的好機會。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，莊瑞雄指出，馬英九宣布拒絕參加今年的國慶活動，他認為民進黨政府偷渡台獨路線，自己不想為此背書，呼籲用選票下架無視台灣人民安全的政府，這個說法很誇張，不想參加就理由一大堆，民眾不會有特別的感覺。

莊瑞雄說，對於每位當過總統的人，出席這樣的重要活動，民進黨政府都表達歡迎，從過去幾年的國慶主視覺來看，2013年馬英九當家的時候，中華民國就不見了，但是沒有人會特別去講，中華民國到底在還是不在，因為這就是國慶活動的慶典主視覺，「馬英九在2015年還放了一隻馬，我也沒有看到蔡英文當家放了一隻鷹。」

莊瑞雄指出，馬英九的反應這麼強烈，剛好可以檢視政治人物，過去講的話是真是假，馬英九曾經在總統辯論會說，台灣指的是中華民國，台灣就是一個通稱，就像一般人不會用政治名稱叫荷蘭跟英國，台灣是我們的家園，也是我們的國家，稱呼台灣或中華民國都沒有問題。

莊瑞雄說，馬英九過去說過「台灣就是我們的國家」，現在因為明年要選舉了，突然跑出來質疑台灣國慶日，還說民進黨偷渡台獨的路線，自己不想背書，呼籲大家用選票下架無視台灣人民安全的政府，真的是很誇張。

莊瑞雄還說，馬英九曾經在今年3月出訪中國，他連總統都不敢講，中華民國就已經消失，今天突然這麼大的動作，民進黨團認為沒有必要，希望氣話講一講就好，大家都知道這是政治語言，當過8年總統的人，回來參加國慶活動，相信全民都會樂於看到，這是展現全國不分黨派，大家團結在一起的好機會。

馬英九 莊瑞雄 國慶

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