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藍批賴為警消護做功德 並未真解決問題

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「民進黨總統候選人賴清德不讓消防員組工會，卻讓護理人員紛搶大夜班，並未真正解決問題！」國民黨發言人呂謦煒2日表示，消防員與護理師的問題已久，民進黨等到選舉前才說要解決，結果還不讓消防員到行政院參與討論，還推出廣受爭議的護理政策，應該一視同仁提高護理師薪資，而非只為晚班加薪。

消防人力缺口大

呂謦煒表示，民進黨政府口口聲聲說愛護警消，總統蔡英文與時任行政院長賴清德在桃園敬鵬大火時，也說要提升工廠自救能力，避免發生嚴重工安意外，結果今年的屏東大火又造成4名消防員殉職，蔡總統2018年曾於臉書發文，說5年要補足消防人力3千人，至今消防人力缺口尚未補齊。

呂謦煒說，今年行政院雖要增加消防人員危險勤務加給15%，但只有今年下半年是由行政院核發，之後都要由地方政府支應，但並非所有地方政府都有足夠財源支付加給，台中市長盧秀燕就曾喊話中央要繼續出錢，盼行政院能從善如流。

夜班獎勵政策荒唐

「警消想要組工會有這麼難嗎？」新北市議員林國春質疑，為何行政院不願讓消防人員進入會場開會，這樣並非真心要促進消防員權益，且以屏東大火為例，還讓非專業的許美雪擔任消防局長，她連鑑識報告都看不懂，又怎能執行消防員專業，賴清德過去曾表態消防員是「做功德」，更應派專業人士保障消防員權益。

呂謦煒也說，賴清德新推出的護理人員政策，明年起護理師夜班獎勵每月最高可達二萬元，但連民進黨立委陳靜敏批評這是「荒唐政策」，只針對夜班獎勵，護理師可能都去搶夜班。他表示，應該支持侯友宜的政策，醫療保健預算要占GDP的8%，一視同仁提高護理師薪資，加薪所增加經費由政府編列公務預算。

不要再叫人「做功德」

國民黨質疑，賴清德曾對消防員說：「消防員捕蜂捉蛇是一種做功德的事情，消防隊其實可以幫忙，也會有成就感」，還曾說「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德」，如今又推出不完善的護理人員政策，讓消防員與護理師繼續「做功德」實屬不該，應讓消防員組工會，調整護理人員加薪機制。

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