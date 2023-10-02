遭控性騷吃案 徐佳青：絕無吃案 已調離被控者

國民黨立委王鴻薇今指控僑委會長徐佳青吃案，指她針對巴西僑教中心有女性遭上司性騷擾，竟要求當事人不要聲張，僅安排其上司調職，但至今未調離現職。徐佳青則說，她絕無吃案，事發後她多次詢問當事人是否要申訴，當事人皆無意願，她已將被控者調職，預計10月就能完成人事作業程序。

國民黨立委王鴻薇、國民黨台中市立委參選人林家興今於在立法院舉行記者會，質疑徐佳青涉性騷吃案。徐佳青今赴立院外交及國防委員會備詢前接受媒體訪問，對於有要求當事人不可聲張的質疑，徐佳青表示，她是提醒對方，在提出正式申訴前，須以保護當事人為原則，不應在僑界各自聲張放話，並強調她對兩人都是提出相同的警告 。

徐佳青指出，她今年6月13日、14日首度前往巴西視察，離境前當事人向她舉報疑似性騷擾案件，她請對方將資料傳到LINE以供調查，但隔天發現寄來的只有片面資訊，她再要求提供完整訊息。之後，她也曾致電當事人，告知她已跟被指控對象對質，對方也接受指證並同意調會處分。

徐佳青說，她詢問當事人是否要正式提出申訴案，也說明相關辦法與流程，她並請當事人將對話全程錄音整理成文字檔。她說，7月返回台北後，她隨即將檔案交給人事室主任處理，因尚未正式立案，全程都依保護當事人原則以密件作業。

徐佳青表示，為保護受害人不再繼續受到騷擾，她已讓兩人業務盡量分開處理、減少接觸，她也詢問當事人是否打算繼續向性平委員會正式提出申訴，不過，當事人表明不會再向性平委員申訴。

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