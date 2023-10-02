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遭控性騷吃案 徐佳青：絕無吃案 已調離被控者

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青今上午出席立法院外交及國防委員會於備詢前接受媒體聯訪，就性騷的事件提出說明。記者黃義書／攝影
僑委會委員長徐佳青今上午出席立法院外交及國防委員會於備詢前接受媒體聯訪，就性騷的事件提出說明。記者黃義書／攝影

國民黨立委王鴻薇今指控僑委會長徐佳青吃案，指她針對巴西僑教中心有女性遭上司性騷擾，竟要求當事人不要聲張，僅安排其上司調職，但至今未調離現職。徐佳青則說，她絕無吃案，事發後她多次詢問當事人是否要申訴，當事人皆無意願，她已將被控者調職，預計10月就能完成人事作業程序。

國民黨立委王鴻薇、國民黨台中市立委參選人林家興今於在立法院舉行記者會，質疑徐佳青涉性騷吃案。徐佳青今赴立院外交及國防委員會備詢前接受媒體訪問，對於有要求當事人不可聲張的質疑，徐佳青表示，她是提醒對方，在提出正式申訴前，須以保護當事人為原則，不應在僑界各自聲張放話，並強調她對兩人都是提出相同的警告 。

徐佳青指出，她今年6月13日、14日首度前往巴西視察，離境前當事人向她舉報疑似性騷擾案件，她請對方將資料傳到LINE以供調查，但隔天發現寄來的只有片面資訊，她再要求提供完整訊息。之後，她也曾致電當事人，告知她已跟被指控對象對質，對方也接受指證並同意調會處分。

徐佳青說，她詢問當事人是否要正式提出申訴案，也說明相關辦法與流程，她並請當事人將對話全程錄音整理成文字檔。她說，7月返回台北後，她隨即將檔案交給人事室主任處理，因尚未正式立案，全程都依保護當事人原則以密件作業。

徐佳青表示，為保護受害人不再繼續受到騷擾，她已讓兩人業務盡量分開處理、減少接觸，她也詢問當事人是否打算繼續向性平委員會正式提出申訴，不過，當事人表明不會再向性平委員申訴。

徐佳青 國民黨 王鴻薇

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