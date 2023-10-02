立委呼籲修訂公益彩券發行條例 保障身心障礙就業權益
立委李貴敏今天在立法院舉辦「呼籲修訂公益彩券發行條例，保障台灣120萬身心障礙就業權益」記者會，表示《公益彩券發行條例》不僅僅是發行公益彩券的法源基礎，更是許多弱勢族群及其家庭希望之所在，立委指出歷經四次修正，本條例距最近一次修正已近7年。在如今社會變遷快速的時代，是時候檢視成效並調整方向改善制度。
李貴敏建議修正第8條為「公益彩券經銷商之遴選，應以具行為能力之身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，經銷商僱用五人以上者，應至少晉用具有行為能力之身心障礙者、原住民及低收入單親家庭一人。
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