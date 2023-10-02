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馬英九拒出席國慶！游錫堃公開邀約 現在是「中華民國台灣」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
前總統馬英九拒絕出席今年國慶大典，國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃在聯訪時公開邀約馬，很誠意希望他能蒞臨，但也會尊重對方選擇。記者劉柏均／攝影
前總統馬英九拒絕出席今年國慶大典，國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃在聯訪時公開邀約馬，很誠意希望他能蒞臨，但也會尊重對方選擇。記者劉柏均／攝影

前總統馬英九今天表示，國慶日「中華民國」不見了，故以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席國慶大會。國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃上午在聯訪時公開邀約，很誠意希望馬能蒞臨，但也會尊重對方選擇；台中市長盧秀燕表示，相關貴賓都由中央決定，歡迎大家來台中。

馬英九在臉書發文指出，蔡英文政府從前年起，將雙十國慶日的英文，改為「Taiwan Ｎational Day」，刻意把「台灣」變國家名稱，將「中華民國國慶日」變「台灣國」國慶日，這是不折不扣「台獨」路線。他以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年國慶大會。

游錫堃在聯訪時，以國慶籌委會主委身分公開邀請馬英九參加國慶大會，游表示，很誠意希望馬能夠蒞臨，但也會尊重對方選擇。

被記者問到，是否會再親自邀馬？游錫堃說，過去前總統都是用邀請函邀約，今天在這邊公開邀請，已經盡禮貌。

對於國慶日是用「Taiwan」等字眼，游錫堃表示，這是馬個人感受，現在中華民國台灣，是2300萬人民繳稅，馬英九也是當時2300萬人選出的總統，尊重馬的決定，但還是誠摯邀請。

盧秀燕表示，中市府承辦國慶焰火，相關貴賓都是中央籌委會決定，游已經表達，中市府此次是舉行慶祝事項的其中之一而已，國慶晚會也在台南，大家各司其職，歡迎大家來台中，保證是有史以來最好的國慶焰火。

國慶焰火 馬英九 游錫堃 國慶

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