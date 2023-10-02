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影／王鴻薇爆僑委會性騷吃案 受害者控徐佳青施壓

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（右）、國民黨發言人林家興（左）今天在立院黨團舉行記者會，指出僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，而僑委會委員長徐佳青獲悉後卻警告被害人不能聲張，最後僅有調職，未依性平案件處理。立委質疑徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，監察院與政風單位應該介入調查。記者許正宏／攝影
國民黨立委王鴻薇（右）、國民黨發言人林家興（左）今天在立院黨團舉行記者會，指出僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，而僑委會委員長徐佳青獲悉後卻警告被害人不能聲張，最後僅有調職，未依性平案件處理。立委質疑徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，監察院與政風單位應該介入調查。記者許正宏／攝影

國民黨立委王鴻薇、國民黨發言人林家興今天在立院黨團舉行記者會，指出僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，而僑委會委員長徐佳青獲悉後卻說「不准跟僑界說張主任是什麼案子被調查」、「你跟加害者兩人都有責任」等語，最後僅有調職，未依性平案件處理。

當事人也透過錄影指控遭性騷過程，而她向僑委會委員長提出申訴性騷擾後，徐佳青從未給予任何關懷，更警告她不能聲張，否則要追究她的責任，讓她對僑委會的性平處理方式非常心寒。

立委王鴻薇、國民黨發言人林家興指出，徐佳青不但不依法公正處理維護下屬權益，甚至多次以其他莫須有的指控栽贓、人身攻擊造成下屬身心受創，顯見徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，更損害我國海外僑務發展，監察院與政風單位應該介入調查。

僑委會 徐佳青 國民黨 王鴻薇

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