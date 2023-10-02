又一批沒中文標示進口蛋 蔣萬安：限期畜產會周三前具體說明 否則開罰

進口蛋爭議持續延燒，對於畜產會遲遲不提供完整資料，台北市長蔣萬安上午表示，如果畜產會今天下班前，仍不提供先前進口蛋的完整資料，北市府將再連續開罰。蔣萬安也指出，北市府接獲新北衛生局通報，指畜產會有一批沒有中文標示的進口蛋，已限期畜產會周三前具體清楚說明，如果沒有具體說明清楚，衛生局也已研議具體開罰作為。

蔣萬安今天視察流感疫苗施打時，媒體詢問，有網友在臉書發文表示買到「綠雞蛋」，卻遭行政院長陳建仁稱假消息，農業部報警，警方也速查。蔣萬安表示，對於進口蛋問題，今天是衛生局上周稽查畜產會沒提供完整資料的期限，市府要求提出完整資料，如果畜產會今天下班前沒有提供完整資料，北市府將依法加重連續開罰。

蔣萬安也說，北市府接獲新北衛生局通報，畜產會有一批沒有中文標示的進口蛋，這部分已限期畜產會周三前具體清楚說明，屆時如果沒有具體說明清楚，衛生局已經研議相關具體開罰的作為。

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