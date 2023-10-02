馬英九拒出席國慶 陳建仁：不理解為什麼突然不參加
針對馬英九前總統因雙十國慶大會稱「台灣國慶日」而拒絕出席今年大會，行政院長陳建仁表示，國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱為「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾出席參與，他不理解為什麼今年突然就不參加。
前總統馬英九今在臉書指出，過去40年來，他每年都參加國慶大會，從未間斷，但他說，從前年開始，蔡政府將雙十國慶的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文，就是「台灣國慶日」，質疑國名何時從「中華民國」改成「台灣」？並宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會」。
陳建仁今出席「科技、民主與社會研究中心開幕啟動儀式」，他在受訪時表示，國慶日活動本來就是中華民國各界慶祝112年國慶，而國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱為「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾經參加這些國慶的活動，他不理解為什麼今年突然就不參加。
陳建仁說，國慶日是團結全國、大家一起向前的一個大好的日子，希望大家能夠團結在一起來參加這一個重要的活動，也讓大家一起來捍衛我們中華民國台灣的主權、自由和民主，一起來慶祝國慶，也讓台灣能夠繼續往前走。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言