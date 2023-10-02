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馬英九拒出席國慶 陳建仁：不理解為什麼突然不參加

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
馬英九前總統因雙十國慶大會稱「台灣國慶日」拒絕出席今年大會，行政院長陳建仁表示，國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾出席參與，他不理解為什麼今年突然就不參加。圖／行政院提供
馬英九前總統因雙十國慶大會稱「台灣國慶日」拒絕出席今年大會，行政院長陳建仁表示，國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾出席參與，他不理解為什麼今年突然就不參加。圖／行政院提供

針對馬英九前總統因雙十國慶大會稱「台灣國慶日」而拒絕出席今年大會，行政院長陳建仁表示，國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱為「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾出席參與，他不理解為什麼今年突然就不參加。

前總統馬英九今在臉書指出，過去40年來，他每年都參加國慶大會，從未間斷，但他說，從前年開始，蔡政府將雙十國慶的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文，就是「台灣國慶日」，質疑國名何時從「中華民國」改成「台灣」？並宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會」。

陳建仁今出席「科技、民主與社會研究中心開幕啟動儀式」，他在受訪時表示，國慶日活動本來就是中華民國各界慶祝112年國慶，而國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱為「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾經參加這些國慶的活動，他不理解為什麼今年突然就不參加。

陳建仁說，國慶日是團結全國、大家一起向前的一個大好的日子，希望大家能夠團結在一起來參加這一個重要的活動，也讓大家一起來捍衛我們中華民國台灣的主權、自由和民主，一起來慶祝國慶，也讓台灣能夠繼續往前走。

國慶 馬英九 中華民國台灣

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