馬英九拒出席「台灣國慶日」 陳建仁曝歷年簡稱「不理解」

前總統馬英九今天表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，蔡英文政府刻意把「台灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線。行政院長陳建仁今天說，這幾年都是「Taiwan National Day」，馬前總統也曾參加國慶活動，不理解今年為何突然不參加。

馬英九透過臉書指出，過去40年來，不論在政府擔任公職，或卸任總統後在民間工作，他每年都參加國慶大會，從未間斷。因為他熱愛中華民國，熱愛台灣這個家園，全心支持中華民國憲法為家園帶來的和平與穩定，他以參加中華民國國慶大會為榮。

但是，馬英九說，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。我們的國名，什麼時候從「中華民國」改為「台灣」了？「中華民國」不見了。蔡英文政府刻意把「台灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線。

陳建仁今天出席國科會成立科技、民主與社會研究中心記者會，會前接受媒體聯訪時表示，國慶日是中華民國各界慶祝112年國慶日活動，國慶日的英文，這幾年都是「Taiwan National Day」，馬前總統也曾參加國慶活動，不理解今年為何突然不參加。

陳建仁表示，國慶日是團結全國大家一起向前的日子，希望大家團結在一起，參加重要活動一起捍衛中華民國台灣的主權自由、民主，讓台灣能繼續往前走。

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