蘇貞昌新書「護國四年」上市 10月5日蔡總統同台宣傳

行政院前院長蘇貞昌最近出版新書「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」，接下來將舉辦4場活動，宣告正式復出檯面。據悉，首場活動是10月5日在台北信義誠品舉辦的新書發表會，蔡英文總統將到場出席，當天也是蘇貞昌自今年初卸任閣揆後，蔡蘇首度公開同台。

其他三場見面會分別是10月7日在新北市新莊天賜良緣大飯店，預計由副總統賴清德擔任嘉賓；10月14日在高雄大遠百；10月22日在台北市郭怡美書店。

蘇貞昌的新書中，有一個章節特別提到他答應蔡接任閣揆的經過。蘇貞昌提到，2018年底，他參選新北市長落敗後，蔡總統「三顧茅廬」找他接任閣揆，但一開始幕僚全都反對，只有立委吳秉叡說「如果民進黨生死存亡之際，臨危不救，歷史怎麼評斷蘇貞昌」，終於在蔡第三次找他後，他決定接下任務，認為政府應該做得更好，不能就這樣讓中國及傾中勢力把台灣給擊潰。

蔡總統也在蘇的新書推薦序中感謝蘇貞昌，她表示：「我們曾經是競爭對手，現在已經是最佳戰友」；痛苦會過去，建設會留下，護國四年累積成為台灣未來發展的根基。

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