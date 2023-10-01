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劉燈鐘立委參選人競選服務處成立 中二選區顏寬恒跨區祝福

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市第一選區（清水、梧棲、大甲、大安、外埔）立法委員參選人劉燈鐘競選服務處今天成立，中二選區參選人顏寛恒也到場。圖／劉燈鐘提供
台中市第一選區（清水、梧棲、大甲、大安、外埔）立法委員參選人劉燈鐘競選服務處今天成立，中二選區參選人顏寛恒也到場。圖／劉燈鐘提供

國民黨籍中一選區立委參選人劉燈鐘今天在大甲成立競選服務處，國民黨中二選區顏寬恒跨區到場祝賀，中一選區傳出國民黨有意藍白合，禮讓民眾黨參選人蔡壁如，台中市長盧秀燕昨晚也公開祝福蔡壁如「心想事成」。

台中市第一選區（清水、梧棲、大甲、大安、外埔）立委參選人劉燈鐘競選服務處今天成立，顏寛恒也到場，眾人齊聲高喊，預祝劉燈鐘和顏寬恒凍蒜。

劉燈鐘表示，他在清水出生長大，對家鄉有極深的感情，海線地區與台中市其他地區相較，存在很大的發展落差。他拜訪鄉親過程，許多人主動向他提出寶貴建議，目前已彙整為30多項政見，未來將全力以赴爭取勝選，他當選立委後，一定會努力爭取中央預算和建設，讓海線地區發展越來越好。

台中市第二選區立委參選人顏寬恒跨區祝賀表示，劉燈鐘是地方優秀人才，擁有極為優秀的學經歷和能力，期盼他的參選能帶來地方更大進步。

昨晚梧棲浩天宮700桌大場面，盧秀燕牽著蔡壁如的手，盧致詞更公開推薦「我的好朋友蔡壁如，會心想事成」，中一選區可能成為「藍白合示範區」。

劉燈鐘是國民黨中一選區唯一登記參選立委者，他今天說，如果最後國民黨沒提名他，他一樣參選到底。

台中市第一選區（清水、梧棲、大甲、大安、外埔）立法委員參選人劉燈鐘競選服務處今天成立，中二選區參選人顏寛恒也到場。圖／劉燈鐘提供
台中市第一選區（清水、梧棲、大甲、大安、外埔）立法委員參選人劉燈鐘競選服務處今天成立，中二選區參選人顏寛恒也到場。圖／劉燈鐘提供

劉燈鐘 國民黨

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新聞幕後／藍白合不合？高層不合 基層先合 盧秀燕扮關鍵角色

影／中一選區藍白合有譜？盧秀燕台上推薦「我的好朋友蔡壁如」

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