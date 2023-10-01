外傳郭台銘若放棄參選改列藍營不分區？朱立倫冷回一句
宣布投入總統大選的鴻海創辦人郭台銘，近日在全台拚連署以獨立參選，傳出有黨內人士提議，若郭意願回黨、放棄參選，改列不分區衝高政黨票，甚至讓郭當立法院長。國民黨朱立倫今反問，「黨內人士是誰？」不知道就不要回答了；他誠心誠意開大門，歡迎所有認同理念的朋友，加入或跟國民黨合作。
由於申請恢復黨籍的禁令效期已過，郭台銘9月27日已能重新申請重返國民黨，傳出有黨內人士提議，若郭回黨，放棄獨立參選，讓郭改列不分區衝高政黨票，並爭取立法院長龍頭寶座。朱今說，「黨內人士是誰？」不知道就不要回答了，國民黨內人士很多，國民黨都是誠心誠意，希望大家能夠團結一致。
至於是否希望郭回來國民黨？朱僅說，他誠心誠意開著大門，歡迎所有認同他們理念的朋友加入國民黨，或跟國民黨合作。
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