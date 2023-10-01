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蔡英文總統現身松山文創園區 參觀「我們+」社會住宅展

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午前往松山文創園區參觀2023台灣社會住宅展。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午前往松山文創園區參觀2023台灣社會住宅展。圖／總統府提供

蔡英文總統上午前往松山文創園區，參觀台灣社會住宅展，了解我國居住運動演變及近年住宅政策執行成果。展覽以「我們＋」作為主題，希望傳遞社宅不只是社宅，而是各個生活面向的總和，也是未來「可以這樣好生活」的新選擇。內政部林右昌、國家住都中心執行長黃景茂陪同。

蔡總統抵達後，由內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群陪同導覽，分別參觀「我們+住宅」、社會住宅包租代管、規畫設計特色、租屋經驗分享、社宅的營運管理、「喂喂！這裡是3490村」、社宅的推動挑戰等展區，透過六都展示的社宅特色及國際社宅發展趨勢，感受未來社宅的生活面貌。

總統府表示，「我們＋」台灣社會住宅展展覽日期為9月23日至10月1日，由內政部、營建署、六大直轄市之地方政府，以及國家住都中心攜手相關企業共同舉辦。展覽以倡議、實踐、趨勢以及生活為主題，讓民眾藉由展覽了解國家如何透過社宅回應未來社會趨勢，傳遞居住政策的核心價值。展覽邀請六直轄市政府共同展出，攜手相關企業，透過創意展品回應循環經濟與高齡化議題，向大眾展示友善家居生活的實際應用與未來趨勢。

蔡英文總統今天上午前往松山文創園區參觀2023台灣社會住宅展。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午前往松山文創園區參觀2023台灣社會住宅展。圖／總統府提供

社宅 社會住宅 內政部 蔡英文 林右昌

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