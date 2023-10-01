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蕭美琴為昔日長官授勳 荷蘭人昆布勞對台貢獻獲獎

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國駐美代表蕭美琴（右）30日晚間在美國代表蔡英文總統，頒授大綬景星勳章給台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen Blaauw，中），表彰昆布勞超過30年來對台灣民主與台美關係的貢獻與付出，昆布勞妻子Iris（左）到場見證。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（右）30日晚間在美國代表蔡英文總統，頒授大綬景星勳章給台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen Blaauw，中），表彰昆布勞超過30年來對台灣民主與台美關係的貢獻與付出，昆布勞妻子Iris（左）到場見證。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國駐美代表蕭美琴30日晚間代表蔡英文總統，頒授大綬景星勳章給台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen Blaauw），表彰昆布勞超過30年來對台灣民主與台美關係的貢獻與付出；這除了是一場行禮如儀的授勳典禮，還有蕭美琴為昔日長官授予榮譽的歷史淵源。

蕭美琴與昆布勞，不只是駐美代表與遊說組織代表的關係。32年前的蕭美琴是FAPA暑期實習生，蕭美琴回憶1991年夏天與昆布勞共事的時光，FAPA成員24小時地投入工作，昆布勞回荷蘭省親，不忘在電腦桌前留下自己的照片，好好監督實習們；蕭美琴笑說，昆布勞應該覺得實習生會想念他。

蕭美琴說，就是在那個時候，她親眼見證昆布勞是如何為台灣追求民主自由而努力。

FAPA總會長簡明子表示，FAPA的目標在於追求台灣的自由與獨立，並獲得國際承認。

FAPA在華府對國會山莊遊說，FAPA在1992年開始推動台灣加入國際組織，2004年至今持續透過不同議員提出恢復美台邦交的決議案，呼籲美台高層官員互訪的台灣旅行法也是FAPA的遊說成果之一。

昆布勞預計明年4月退休，他打算將這33年來的FAPA經歷撰寫成書。

根據總統府官網，中華民國文職勳章包含采玉大勳章、中山勳章、中正勳章、卿雲勳章和景星勳章；景星勳章在表揚對國家政務有勳勞之公務員、對國家社會貢獻著外之非公務員或外籍人士。

中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
台灣人公共事務會（FAPA）30日舉行「全國倡議大會」（NAC）。華盛頓記者張文馨／攝影
台灣人公共事務會（FAPA）30日舉行「全國倡議大會」（NAC）。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（左）30日晚間在美國代表蔡英文總統，頒授大綬景星勳章給台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen Blaauw，左二），表彰昆布勞超過30年來對台灣民主與台美關係的貢獻與付出。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（左）30日晚間在美國代表蔡英文總統，頒授大綬景星勳章給台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen Blaauw，左二），表彰昆布勞超過30年來對台灣民主與台美關係的貢獻與付出。華盛頓記者張文馨／攝影

蕭美琴 實習 蔡英文

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