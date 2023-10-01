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網稱發現高嘉瑜泛黃枕頭 釣出本尊回應 網驚：真召喚…
有網友在臉書粉專「路上觀察學院」貼出一張貨車掛滿物品，其中還掛有一個泛黃枕頭的照片，這名網友貼文稱「發現高嘉瑜的枕頭……」。結果意外釣出本尊高嘉瑜來留言，高嘉瑜還留言說「真的很像耶，可見枕頭用久了，都會自然變成這樣....。」
甚至還有網友留言追問「妳的枕頭還在嗎？」高嘉瑜本尊還在這名留言網友底下回「還在我家啊！」引發網友讚爆。
對於有網友貼文指發現高嘉瑜的枕頭…，高嘉瑜本尊的現身留言，湧入大批網友驚呼「啥？居然真的召喚到本尊？」「原來清流戰神也在這裡…」、「笑死，野生的欸」。
甚至還有網友在高嘉瑜的留言底下，翻出當年2020年高嘉瑜在臉書自曝超亂房間的照片，其中泛黃枕頭相當醒目，當時也引爆高度討論，對於再度有網友tag高嘉瑜枕頭，許多網友留言讚「(枕頭)還原度太高了啦」，也有網友說「應該是同一顆吧！」
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