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【專家之眼】投資美國 通膨稍有和緩、罷工接踵而至

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
台積電美國公司與亞利桑那州工會刻正進行談判。路透社
台積電美國公司與亞利桑那州工會刻正進行談判。路透社

二手車的價格推升，一度被認定是此番物價上漲的元凶之一；而舊車市場的交易之所以會在瞬間爆火，則歸因於全球發生的晶片短缺！美國、日本與德國，更接連以政策補貼，爭搶台積電的設廠進駐，從而開展出以地緣政治思考，來指導跨國投資的新紀元。

張忠謀先生不禁慨嘆，「這還能算全球化嗎？」

如今美國二手車價的指數，依舊維持在高檔盤旋；比起2021年三月的起漲區，高出了百分之三十；車用晶片既不缺，半導體產業的產能閒置也是事實，倒是二手車價，比起最高峰僅只滑落一成。

過去三年來，美國的消費者物價，累計上漲了一成八，比起二手車價的累計漲幅可要低的多；慶幸的是，今年八月的消費者物價，已回落到百分之四點三。

值得注意的是，拜登總統表態支持聯合汽車工會（United Auto Workers, UAW）所提出的要求：調薪四成；並首度到底特律，出席罷工活動和發表現場演說。此次是針對通用汽車、福特與斯泰蘭蒂斯3大車廠，從零件供應商和組裝廠的員工內發起；並將立即轉移到福特在芝加哥地區的SUV組裝廠。

回顧上世紀的七○年代，先後兩次石油危機而導致兩位數的高通膨，接續而來的高利率則是導致高失業與停滯性膨脹的發生。此際的發展，很令人擔憂！

自然的，由技術勞工的代表工會，在此刻發起的談判底線與罷工作為，對於美國好不容易才緩和的通貨膨脹，以及各界所高度關注的拜登經濟：在政策補貼下讓美國再度工業化，在選舉年間將如何陸續擴展、發散，和在後續所產生的整體影響？

若要在美國境內生產更多的高科技產品與關鍵電子元件，首先，就要打造電動汽車的鋰電池廠與半導體業的完整供應鏈。與此同時的發展，卻是台積電美國公司與亞利桑那州工會刻正進行談判。

毫無疑問，政府與勞雇三方，亟需面對在新技術引進下，如何解決人才荒、雇用順位與待遇公平；台積電，則多了跨國文化的磨合與工地安全的考量問題。然則，兵馬猶未行，兩黨政治人物在此際，卻領頭與美國工會聯手做發難！但這樣的各懷鬼胎，總要讓投資美國的意願與想像力，都被大打折扣的。

美國 台積電 半導體

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