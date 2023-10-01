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包租代管標案遭疑不公 高虹安：絕無貪汙

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
有民代、時事評論員近日接連質疑新竹市政府社會住宅包租代管計畫標案評選有爭議，市長高虹安昨天親上火線回應，強調公務員合法合規辦理採購案，市府會全力配合申訴調查，並強調自己跟得標廠商一點關係都沒有，沒有貪汙圖利。記者張裕珍／攝影
有民代、時事評論員近日接連質疑新竹市政府社會住宅包租代管計畫標案評選有爭議，市長高虹安昨天親上火線回應，強調公務員合法合規辦理採購案，市府會全力配合申訴調查，並強調自己跟得標廠商一點關係都沒有，沒有貪汙圖利。記者張裕珍／攝影

民進黨新竹市議員楊玲宜近日質疑拿下包租代管近4千萬標案的匯創公司，成立月餘沒有實績卻能拿下標案，其中恐有評審護航，落選的星鴻公司日前也提出申訴。市長高虹安昨天回應，公務員合法辦理採購案，市府會全力配合申訴調查，她強調自己與得標廠商完全無關，沒有貪汙圖利。

楊玲宜發文質疑，匯創管理顧問公司6月才成立、7月投標，在新竹沒有實績，卻能在評選時獲「第5號」評審青睞給了排序第一？並發現匯創董事盧集義曾支持去年民眾黨台北市長候選人黃珊珊，認為如今是要透過民眾黨寄生新竹市。

至於包租代管採購案評選落選的星鴻公司認為評選不公，據了解日前已向行政院公共工程委員會提出申訴。高虹安說，市府會全力配合調查，評選委員也將說明評分依據為何，絕對禁得起檢驗。高虹安並強調，評選委員有府外專家學者與府內委員擔任，評選過程依採購法規定辦理，縱然有一名委員評分、序位比較高，但在評選會議上，評選委員也有說明給分理由，都是由合法合規進行。

「我與這家公司（指匯創顧問管理公司）一點關係都沒有。」高虹安說，自己絕無貪汙圖利，不認識公司負責人，也不知道跟黃珊珊有什麼關係；認為市府若刻意卡廠商，才是違法。

此外，針對新竹市義警大隊長周鑫宏妻子陳彤妍開設的彤鑫國際公司地址與包租代管得標廠商匯創在同處，是否圖利友人？高虹安強調，這是有心人士不實爆料，不應為了冠她罪名，搞到身邊的人像貪汙犯一樣，這是不對的事。

高虹安 新竹 貪汙 黃珊珊 楊玲宜 公務員

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