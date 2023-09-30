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馬文君被控洩國造潛艦機密 朱立倫：檢調勿有政治動機
政府號稱首艘國造潛艦「海鯤軍艦」28日「下水」引發爭議，卻傳出國民黨籍立委馬文君洩密爭議；藍營指控政府在抹黑轉移焦點。國民黨主席朱立倫上午表示，任何指控須明確證據，不要有任何不當或政治動機。
國民黨總統參選人侯友宜、立委參選人陳以信聯合競選總部上午成立大會，朱立倫上台前被問到台灣民眾黨主席柯文哲「藍白合」看法時表示，藍白一定要合作，藍白也一定要團結，這是全民共識。要同時不斷堆疊善意，柯文哲明天訪問美國，祝福一切順利。
朱立倫指出，馬文君遭控洩漏潛艦國造機密爭議，任何指控必須有明確證據，他希望違法的事檢調查清楚，但不要有任何不當或政治動機。
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