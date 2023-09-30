民眾質疑雞蛋發文遭查辦 藍委：心虛？想箝制言論？

有民眾發文質疑買到黑綠顏色雞蛋是進口蛋，遭農業部提告妨害名譽並被警移送。國民黨立委李貴敏今表示，明明是農業部跟中央畜產會的非常規操作和黑箱才引爆雞蛋危機，現居然想透過司法手段打壓百姓、箝制言論自由？政府現還想用質疑者影響國產雞蛋形象或造成民眾消費困擾當藉口，好禁止民間示警？

李貴敏發文指出，進口蛋爭議持續，不見政府單位為民食安把關或解決問題，只見農業部鎖定示警的民眾提告妨害名譽？真是好大的官威，質疑是藉由寒蟬效應，讓民眾閉嘴。

李貴敏表示，對比「Lin bay好油」板主遭到網友留言恐嚇威脅，政府對外指稱起碼三個月才能破案，而民眾貼網質疑雞蛋品質後，不到八小時就登門查辦，行政單位的雙標和無視憲法保障的基本人權，究竟是心虛？抑或想箝制言論？

李貴敏強調，此外無論是把滯銷的進口蛋塞給蛋商及蛋品加工業者，或是指示液蛋業者將混入進口蛋液的本土蛋液標示為台灣，這些行徑絕不見容於任何民主國家，官員理直氣壯的把「進口蛋」假扮成「國產蛋」，衛福部部長薛瑞元還有臉說：誰標的處罰誰，而不處罰官員？

李貴敏說，有法律背景的薛瑞元和檢調單位是不是該跟人民說清楚，「間接正犯」（也就是：利用他人作為工具實行自己犯罪意思者）和乖乖聽話而被官員當成「工具」以遂行「不實標示」的業者們的法律責任？

李貴敏強調，是否在綠色政權下，憲法保障的基本人權和法律規範巳形同虛設？如今就連聽令官員，都要自行背負所有責任嗎？官員們只要坐領高薪、無所事事、栽贓或處罰百姓就好了嗎？農業部、畜產會和相關政府部門，不就是一再黑箱與謊言，而搞到如今民怨沸騰嗎？

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