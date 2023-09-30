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「高友友」引發話題 高虹安：不應搞得身邊人像貪汙犯

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天受訪說明新竹市包租代管標案情形。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天受訪說明新竹市包租代管標案情形。記者張裕珍／攝影

日前有媒體報導新竹市義警大隊長周鑫宏妻子陳彤妍開設的彤鑫國際公司地址與包租代管得標廠商匯創在同一處。新竹市長高虹安今天被問到此標案是否圖利友人？她強調市府周三就已澄清，廠商也發出聲明駁斥，不解為了要安高虹安圖利罪嫌，搞得身邊人像貪汙犯一樣，這真的不是太好的事情。

高虹安說，本周三有媒體或名嘴還是議員的不實爆料，當天就已經嚴正以市政新聞澄清，告訴大家沒有這件事，市府官網也有新聞連結可以查詢的到，外界穿鑿附會說義警大隊長太太公司跟包租代管得標廠商同一公司，這是完全錯誤事情。

高虹安重申，包租代管得標廠商跟義警大隊長跟他太太的公司完全任何一點點關係 ，只是在同一處商務中心營業登記，該地址就有十幾二十家公司在那。

高虹安強調，該公司（指彤鑫國際）不勝其擾，當天已經發出聲明，強調跟包租代管得標廠商匯創完全沒關係，且從頭到尾一輩子沒有做過包租代管業務，不知道現在是為了要安高虹安圖利罪嫌，搞的身邊的人像貪汙犯一樣，真的不是太好的事情。

「不要再持續傷害市府團隊尊嚴。」高虹安說，這是3天前就已經澄清的事情，也希望大家回去好好看一看，不要圍繞在這樣事情上、持續回顧3天前的錯誤新聞。

高虹安 貪汙 社會住宅

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