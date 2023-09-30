影／包租代管標案被疑不公 高虹安強調絕無貪汙：不認識廠商

有民代、時事評論員近日接連質疑新竹市政府社會住宅包租代管計畫標案評選有爭議，得標廠商之一的匯創顧問管理公司才剛成立1個月就能拿下標案，落選的星鴻公司提出申訴。市長高虹安今天親上火線回應，強調公務員合法合規辦理採購案，市府會全力配合申訴調查，並強調自己跟得標廠商一點關係都沒有，沒有貪汙圖利。

民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書發文質疑，拿下新竹市包租代管近4000萬元標案的匯創公司在新竹成立不到幾個月，完全沒有任何實績，卻能在標案評選時獲得「第5號」評審青睞給了排序第一？認為該名評審的給分是排除眾議，也要確保它擠入前三名。

楊玲宜發文也提到，她還發現這家公司雖在新竹默默無名，但在台北卻是大有來頭，董事盧集義是幸福久久窩創辦人，曾公開支持去年民眾黨在台北市推出的市長候選人黃珊珊合體開記者會，力挺民眾黨社宅政策，質疑如今是要透過民眾黨寄生新竹市。

由於在該標案評選落選的星鴻股份有限公司認為評選不公，據了解已向行政院公共工程委員會提出申訴疑義。高虹安今天受訪表示，自己有跟主辦包租代管業務的都發處了解，得標廠商是經濟部登記核可的廠商，只要有通過基本評選資格就能進入評選。

高虹安說明，評選是由府內、府外委員評選，過程中全部依照採購法規定，縱然有一名委員評分、序位比較高，在評選會議上也有請委員說明給分理由，強調過程都是由公務員合法合規進行，至於落選的第4家廠商提出申訴疑義，市府會全力配合調查。

「我與這家公司（指匯創顧問管理公司）一點關係都沒有。」高虹安說，強調自己大家大可放心，絕對沒有貪汙圖利，屆時調查時，評選委員也會跟公共工程會說明，評分的分數依據為何，並說明評選有專業委員與府內2名委員，過程都是禁得起考驗。

至於民代指匯創顧問管理公司相關人員曾力挺黃珊珊，高虹安對此表示，自己不知道廠商跟黃珊珊有什麼關係，市府針對要來投標的廠商，不會去徹查這家廠商背後董事 與獨董有誰誰誰，公務員全都是依法行政。

高虹安更強調，「今天如果因為廠商有什麼樣關係、成立時間多寡就排除，這才是公務人員沒有依法行政的精神」，她強調，若要硬要去扯說這家公司跟誰誰有關係，自己可以掛胸脯保證，「我完全不認識公司負責人，也不知道他跟黃珊珊過去的關係，我都不清楚」，強調公務員依法行政。

高虹安說，所有投標程序、廠商資格都是公務員依照採購法與依照包租代管標案其評選資格收案來進行，「如果今天有廠商進來，我們硬要去卡他，這才是違法行為」，希望大家能夠了解。

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