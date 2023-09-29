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李文忠籲當局 有機地接受中華民國圖騰、記憶及感情
針對兩蔣定位、中正紀念堂等「轉型正義」議題，退輔會副主委李文忠投書媒體呼籲，民進黨應更務實、折衷地處理，並有機地接受中華民國的圖騰、記憶及感情。
李文忠以「一個民進黨員在黨慶的建言」為題投書媒體，提出多項建議政府及執政黨必須調整的思維及作法。其一就是兩蔣定位、中正紀念堂等「轉型正義」議題。
李文忠提出，政府應該讓外省族群在台灣有安身立命之處。他說，民國38年隨國府來台的族群乃至部份後代與黨國牽絆甚深，隨著台灣民主化、本土化的過程，他們總會有一個適應乃至不適應的過程，我們必須有同理心，更設身處地的包容。
他說，以轉型正義諸議題為例：台灣史綱、課綱、兩蔣定位、中正紀念堂、黨產、救國團、婦聯會等等，均為民主進步及還原歷史正義所必然。但對部份人而言，這些都在不斷挑戰他們的記憶、感情、價值，在他們心目中，綠營才是眼前的敵人，如何談團結呢？從這樣的視角出發，是否可以更務實、折衷處理呢？
他表示，蔡總統講中華民國/台灣，目的在團結國人。那就應該進一步做到二件事：1、有機地接受中華民國的圖騰、記憶及感情。2、認識到中華文化、西方文明及其它多元元素共同融合於斯土斯民，共同凝結成台灣的文化底蘊。
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