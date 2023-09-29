為蠅頭小利一直搞的立委是誰 黄曙光：自己猜
針對外界關心潛艦國造召集人黄曙光日前在談話中提及潛艦國造有中有立委為了一些「蠅頭小利」、「一直在搞」。此人是誰？黄曙光昨天說：你們自己猜猜吧！
台船昨日在高雄海昌廠區舉行「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，由蔡總統主持新艦「海鯤艦」命名、擲瓶等儀式。黄曙光特别出席與會。
黃曙光日前透過談參評論潛艦國造時，曾說「不要以為國內軍火商不會賣國」，不會去破壞國軍建案。黃曙光說，有一家廠商因為沒有標到，「就把資料丟給中共大使館」，讓中共回頭找對方國家進行施壓。
他還舉例說，「有一個立委一直在搞」，為了一些「蠅頭小利」，但在他明令要求下，該立委就碰不到。
黃曙光昨天被媒體詢及：「立委是哪一位？」「廠商又是誰」？他向媒體說，「我不知道他是誰，你們自己猜猜吧！」
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