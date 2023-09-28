快訊

亞運電競／《英雄聯盟》也闖金牌戰 明與強敵南韓爭金

下班注意！6縣市豪大雨特報 恐一路下到這時

知名建築師開車突大量吐血 陳永興魂斷國道享壽63歲

工業區成立後援會 賴清德：以往為民主打拚 未來要為和平奮鬥

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨總統參選人賴清德說，以往為民主打拚，未來要為和平奮鬥。記者黃寅／攝影
民進黨總統參選人賴清德說，以往為民主打拚，未來要為和平奮鬥。記者黃寅／攝影

民進黨總統參選人賴清德下午參加「中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會」成立大會，全省多個工業區廠商組成後援會齊聚台中支持賴清德。賴清德高呼，「以往為民主打拚，未來要為和平奮鬥」，促進民主、和平和發展，是大家共同打拚的目標。

賴清德致詞時逐一訴說各個工業區的特性和所生產的特色產品，從苗栗的粉末冶金、台中的精密機械等，一路如數家珍，並說，若他能當選、國會過半，就讓他和大家一起來拚經濟。

他說，吃飯皇帝大，但是顧好了肚子，也要顧佛祖，那就是要守護咱的主權，促進民主、和平和發展，這是大家共同打拚的目標。

賴清德說，「以往為民主打拚，未來要為和平奮鬥」，大家要有共同的使命感，要達到這個目標，除了拜託大家全力支持，黨所推出的中彰投、苗栗和雲林立委參選人也扮演關鍵角色，票開出來若這5地的立委選的很好，國會就可以過半。

賴清德

延伸閱讀

護理加薪是跟進賴清德？藍委：行政院淪最大競辦

賴辦批柯文哲歧視孕婦 柯辦反嗆：賴清德政策總抓錯重點

賴清德推社宅百萬戶 林右昌：明年直接興建可達12萬戶

進口蛋流向到國軍？國民黨批賴清德還在裝糊塗蛋

相關新聞

影／國慶晚會10月8日登場 游錫堃：來台南辦一定是正確的

雙十國慶晚會首度移師台南，將於10月8日在空軍台南基地登場，已有上萬名民眾報名參與，國慶籌備委員會主委游錫堃、僑務委員會...

工業區成立後援會 賴清德：以往為民主打拚 未來要為和平奮鬥

民進黨總統參選人賴清德下午參加「中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會」成立大會，全省多個工業區廠商組成後援會齊聚台中支...

高教淪升等煉獄、國教有親師苦海 教師節只剩哀嘆？

今天是教師節，教育界的問候語是「教師節快樂」，但是如果認真看台灣教育的現況，老師們可能也快樂不起來。前幾天聽到一名在私立大學當專案教師的友人說，學校通知他不再續聘，契約到今年底，就一張公文，沒有具體說明。在目前的高教現場，專案教師和兼任教師成為不穩定的勞動者，已是普遍現象。助理教授需在期限內升等，年輕學者形容，升副教授之前，如同開啟「地獄模式」，嚴重過勞。40、50歲的大學教師，面臨研究、教學、服務三頭燒，不少人身陷憂鬱之苦...

海鯤艦船舯船艉畢方式禁攝影 府官網幫解套公布艦艉照

蔡總統今日在高雄台船海昌廠房主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。軍方稱不開放廠内原型艦船舯側面及艦艉拍攝，但府方在儀式...

政院提修法 2類子女可望取得原民身分

原民會今天表示，行政院院會通過「原住民身分法」修正草案，並送立法院審議，採用非原住民的漢人姓名者、由非原民收養關係存續中...

派系分贓始自陳水扁時代 曾銘宗：民進黨腐敗太快

民進黨創黨元老、前立委魏耀乾昨闖民進黨黨慶餐會，高舉「我們開創的民進黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」布條抗議，並指新潮流為哥吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦