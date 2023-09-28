工業區成立後援會 賴清德：以往為民主打拚 未來要為和平奮鬥
民進黨總統參選人賴清德下午參加「中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會」成立大會，全省多個工業區廠商組成後援會齊聚台中支持賴清德。賴清德高呼，「以往為民主打拚，未來要為和平奮鬥」，促進民主、和平和發展，是大家共同打拚的目標。
賴清德致詞時逐一訴說各個工業區的特性和所生產的特色產品，從苗栗的粉末冶金、台中的精密機械等，一路如數家珍，並說，若他能當選、國會過半，就讓他和大家一起來拚經濟。
他說，吃飯皇帝大，但是顧好了肚子，也要顧佛祖，那就是要守護咱的主權，促進民主、和平和發展，這是大家共同打拚的目標。
賴清德說，「以往為民主打拚，未來要為和平奮鬥」，大家要有共同的使命感，要達到這個目標，除了拜託大家全力支持，黨所推出的中彰投、苗栗和雲林立委參選人也扮演關鍵角色，票開出來若這5地的立委選的很好，國會就可以過半。
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