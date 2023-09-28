政院只為夜班護理師加薪 恐加速護理人力流失

醫院臨床護理荒，民眾未來看病住院也心慌。行政院擬發放400元至1000元「夜班津貼」，護理師護士公會全國聯合會表示，感謝政院為夜班護理人員加薪，但若只針對夜班發放，恐導致白班護理師流失，加速整體醫療護理環境惡化，應三班都加薪。

大疫過後，護理人員不足的問題不僅懸而未解，且有愈來愈嚴重的趨勢。護理師公會全聯會副理事長林琇珠點出，薪資過低、不友善的護病比數量及變形工時等因素，都是加速護理人力缺口擴大的原因。而目前臨床上護理師不足的情形，也已導致醫院出現關床、關病房或須延後患者開刀時間等問題，明顯成為國安問題。

林琇珠表示，如何提出實質方案「留新也留舊」，讓新的護理師願意進入護理大門，吸引中途退出的資深護理師回到臨床，都是現階段急欲解決的問題。沒有護理，沒有健康；沒有護理，民眾在醫院只能一等再等。唯有讓護理人力維持，才能讓整個醫療體系穩定，民眾就醫才能有更好的照護品質。

護理師公會全聯會常務理事周麗玲指出，患者的照護24小時不能停，無論白班還是小夜大夜都很重要。尤其醫師查房、看診、開刀等較為複雜且難度較高的工作，都在白天由白班護理師協助，而目前護理人力的配置，也是白班占十分之九，夜班僅占十分之一。若只提供夜班護理師津貼，將造成白班人力短缺等問題，最終就是醫療環境崩壞。

一名在職6年的醫學中心開刀房護理師表示，護理人員將患者健康與安全擺第一，會將難度較高且較嚴重的個案集中在白天，像自己負責的手術，都是在白天醫療人員精神最好的情況下進行。若薪資與津貼無全面提升，只提供給夜班，白天複雜的工作將無人承擔，新進人員也更難留下。

另一名從事護理工作40年的地區醫院護理師表示，行政院沒有將護理師輪值班視為整體，僅存粹用白天、小夜及大夜三班來分，邏輯不通。該護理師也說，因每名護理師都有可能會輪到晚班，不能只考慮為夜班加薪而漏掉白班，直言行政院在考慮政策時，應再多一點人性。

目前於八里療養院精神科慢性病房工作的護理師也質疑，自己值白班一天要照顧50名患者，還要帶運動、幫洗澡，也須和家屬溝通，工作壓力龐大，難道就不值得領政府津貼？

護理師公會全聯會理事長紀淑靜指出，護理人員長久低薪眾所皆知，只調整夜班費用失去該政策應有的意義，政府應再多思考，也可再與護理師公會全聯會討論。此外，紀淑靜也說，除夜班津貼問題，現階段的「全日護病比」計算方式，已讓輪值夜班護理師護病比達1比12以上。應盡速調整為「三班護病比」為每班1比7，保障住院患者的醫療品質及安全。

周麗玲強調，護理人員的缺口須被政府及全民正視。護理師公會全聯會先前已提供以下九大政策建言，盼能讓流失的護理人力找回，讓醫院病床開得出來，患者也能得到妥善照顧：