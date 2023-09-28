海鯤艦船舯船艉畢方式禁攝影 府官網幫解套公布艦艉照
蔡總統今日在高雄台船海昌廠房主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。軍方稱不開放廠内原型艦船舯側面及艦艉拍攝，但府方在儀式後主動公布艦艉角度的畫面。
潛艦國造原型艦「海鯤艦」今天在儀式中曝光，但媒體拍攝角度被侷限在艦艏，船舯側面及艦艉，海軍要求媒體只能目視，不開放拍攝。
但儀式結束後，總統府透過官網上的fliker主動公布艦艉角度的畫面。透由海軍256戰隊和蔡總統合影，呈現X型舵和包覆的車葉。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言