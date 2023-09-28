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海鯤艦船舯船艉畢方式禁攝影 府官網幫解套公布艦艉照

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
總統府透過官網上的fliker主動公布艦艉角度的畫面，呈現X型舵和包覆的車葉。圖／總統府提供
總統府透過官網上的fliker主動公布艦艉角度的畫面，呈現X型舵和包覆的車葉。圖／總統府提供

蔡總統今日在高雄台船海昌廠房主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。軍方稱不開放廠内原型艦船舯側面及艦艉拍攝，但府方在儀式後主動公布艦艉角度的畫面。

潛艦國造原型艦「海鯤艦」今天在儀式中曝光，但媒體拍攝角度被侷限在艦艏，船舯側面及艦艉，海軍要求媒體只能目視，不開放拍攝。

但儀式結束後，總統府透過官網上的fliker主動公布艦艉角度的畫面。透由海軍256戰隊和蔡總統合影，呈現X型舵和包覆的車葉。

潛艦 海軍 總統府

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