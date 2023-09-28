賴清德推社宅百萬戶 林右昌：明年直接興建可達12萬戶
民進黨總統參選人賴清德提出當選推動社會住宅一百萬戶政見，內政部長林右昌今受訪表示，直接興建的社會住宅目前有8.5萬戶，明年預計可達標12萬戶，甚至有點超標，下個階段目標直接興建13萬戶，加上包租代管、租金補貼等是目標一百萬戶，接下來會協助六都成立住都中心，中央地方協力加速推動社宅。
林右昌今陪同立法院內政委員會立委羅美玲、莊瑞雄考察「我們＋」台灣社會住宅展。林右昌指出，直接興建的社會住宅目已達8.5萬戶，今年底會達到9.5萬戶，明年可達到直接興建12萬戶。
媒體問賴清德提出社宅一百萬戶目標，要怎麼做這方向？林右昌表示，直接興建明年底12萬戶、下階段13萬戶，加起來25萬戶，再加上包租代管等，就是一百萬戶，才能滿足民眾對社會住宅越來越多的需求。
林右昌也說，希望有更大的能量，六都比照中央成立住都中心，現在台北市、新北市都有了，會協助其他直轄市成立住都中心，讓人力和經費資源都可以擴大，中央和地方協力加速推動社會住宅。
林右昌今也和立委考察社宅展約一個小時。林右昌表示，從展覽中可知道，社會住宅從倡議到政策發展的漫長過程，社會上從不了解、排斥，到現在「知道社會住宅是好東西」，縣市政府和民眾都希望更多興建社會住宅，政府也會繼續努力。
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