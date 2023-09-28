【看！新聞】藍綠好閨密！柯志恩、蘇巧慧 政黨競爭無損交情
政黨間除了壁壘分明的印象，藍綠女性民代也有好閨密！國民黨柯志恩與民進黨蘇巧慧一見如故，同為「兩個孩子的媽」，私下經常交流教養問題，在立院質詢時更有默契，時常對政策提出相似看法。面對無可避免的衝突場面，甚至會互相提點「有危險」？本集【看！新聞】邀請兩人同框喝咖啡聊天，上一秒歡聲笑語，下秒一談到「大選」議題，立馬變臉針鋒相對？一起來看兩人「相愛相殺」的好交情。
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