高友友？新成立公司拿3千多萬標案 竹市府：張冠李戴

今年度新竹市政府社會住宅包租代管計畫於9月決標，由3家公司拿下共1.1億元的巨額採購標案，有媒體報導，得標廠商之一匯創顧問管理公司才剛成立1個月，就拿下3千多萬標案，該公司登記地址跟新竹市選委會委員陳彤妍名下的「彤鑫國際」在同一處，被質疑又是「高友友」？竹市府今早澄清，相關指控是「張冠李戴」。

依據電子採購網資訊，該項標案「112年度新竹市社會住宅包租代管計畫」招標方式為經公開評選或公開徵求的限制性招標，總金額為1億1638萬6200元，來自內政部營建署全額補助，並由新竹市政府委託民間公司辦理，執行時間為期2年。

「112年度新竹市社會住宅包租代管計畫」標案於6月26日上網招標、7月20日開標，並於9月5日發出決標公告；共有5家廠商投標，最後經評選由3家廠商出線，分別為匯創管理顧問股份有限公司、兆基管理顧問股份有限公司新竹分公司與大管家租賃住宅代管有限公司，得標金額各為3879萬5400元。

有媒體報導，拿到標案的匯創管理顧問股份有限公司今年6月19日才甫設立，其公司登記地址為新竹市東區世傑路222號1樓，恰好與日前被爆出是市長高虹安友人、擔任新竹市選委會委員陳彤妍開設的「彤鑫國際」，公司登記在同一個地址，懷疑是高虹安用人唯親。

主辦包租代管業務的新竹市政府都市發展處強調，市府依政府採購法第22條第1項第9款辦理限制性招標，委託專業服務，經公開客觀評選為優勝者，一切依法依規。市府嚴正澄清，相關指控完全是「張冠李戴」。

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