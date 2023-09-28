【專家之眼】在全世界，一個你熟悉卻是陌生的名字

有一個公司在2017年領投3億美元投資了台灣電動機車大廠Gogoro，但在今年上季賣出50萬股，目前持有Gogoro的股份從3.23%減為3.07%。當然，它不會只壓寶在Gogoro。2021年4月，它領投3億美元投資印度電動機車大廠Ola Electric；今年9月17日的消息指出，又是它，在Ola Electric最新一輪1.4億美元的融資中領投。

除了投資Gogoro之外，它也投資玉山銀行，持有玉山銀行2.01%的股份。它還是渣打銀行的最大股東，持股渣打17.14 %，光是在台灣就有86家渣打分行；它還持有星展集團控股29％的股份，而星展銀行在台灣也有47家分行。它的投資遍布全世界，很少有地方沒有它的蹤影。

根據它所發布的年報，截至2023年3月31日，股東總回報率3年期為7.74%，10年期為6%，20年期為9%，這樣的數字，固然比不上蘋果公司（過去20年，平均回報率48.66%），但是比起其他民營企業，已經算是非常不錯的公司了。

在新加坡，它無處不在，不管是有形的存在還是無形的存在，不管你是否能感知到，它都存在；不管你是否看得到，它都存在，聽起來很可怕，確實很可怕。它控制著新加坡的經濟命脈，更是新加坡人的精神印記-它就是淡馬錫控股(Temasek Holdings)。記住，它不是民間公司，而是國營事業。

根據2023年全球主權財富基金年報(Global SWF Annual Report 2023)，新加坡的三支主權基金的資產管理規模分別是：新加坡政府投資公司(GIC)6900億美元、淡馬錫控股2980億美元、中央公積金3770億美元。截至2022年，淡馬錫全球投資組合總市值達到4030億新元，占到當年新加坡GDP 6435億新元的62.6%。都說南韓是三星共和國，相較於淡馬錫，那簡直是小巫見大巫（就占比而言）。

淡馬錫不只管理旗下大大小小的國營企業，它同時負責國內外投資 (2023年新加坡國內投資僅占其投資組合的28% )。值得注意的是，新加坡財政部長一個人擁有淡馬錫100%的股權，您沒有看錯，淡馬錫的股東只有1個人，他就是新加坡財政部長。

淡馬錫伴隨著新加坡人的一生，不管是生活、工作、交通，甚至休閒旅遊的方方面面都離不開淡馬錫，因為淡馬錫是一家巨無霸，直接掌管的企業就有28家，間接控制超過2000家企業。

截至2023年3月31日，淡馬錫100％控股的子公司有：PSA國際港務集團（2022年世界第一大港口營運商）、蘭亭能源（Pavilion Energy）、新加坡能源（Singapore Power Ltd，又稱新加坡電力）、SMRT大眾運輸集團、新科電信媒體（ST Telemedia）、新傳媒（Mediacorp，新加坡最大的媒體廣播機構）、凱德集團（Capitaland，亞洲最大的房地產公司之一）、盛裕集團（建築諮詢企業）、萬態保育集團、豐樹產業、策安集團（Certis CISCO security，亞洲最大的國際安保公司）、Vertex Holdings（祥峰投資控股）等。

此外還有控股子公司如：新加坡電信51％（在21個國家擁有超過7.53億個用戶）、翱蘭集團51％（國際知名的農產品及食品貿易商）、新加坡航空55％、新加坡科技工程51％（亞洲最大的國防和工程公司之一）；以及參股子公司如：吉寶能源（Keppel）21％（新加坡最大的跨國企業）、海庭集團35％、勝科工業49％（能源、水務與海事工程）、40％股份的M+S、新翔集團40％（新加坡機場服務公司）、屈臣氏集團25％、新加坡證券交易所23.33 %的股份，都是新加坡政府直接控制的國營事業。新加坡最重要、營業額最大的公司幾乎都在淡馬錫轄下。

新加坡的國營事業涉及了基礎設施、房地產、交通、工程、金融、航空、電力、電信、軍工、新興科技，甚至加密貨幣等，涵蓋了一個國家的所有具有戰略意義、未來性、重要，甚至看起來似乎是非必要的領域，例如房地產、SMRT旗下的計程車隊、新加坡動物園。

幾乎是出乎所有人的意外，淡馬錫是國營事業，而非民間企業。因為在我們的印象當中，國營事業基本上是賠錢貨，消極、效率低、服務差，而淡馬錫剛好相反。幾乎是出乎所有人的意外，淡馬錫一家公司控制了新加坡所有重要產業。幾乎是出乎所有人的意外，淡馬錫的股東只有一個人，持股100％。

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