【專家之眼】富察難以承受的政治「關心」

同時擁有大陸與台灣身分證件的富察（李延賀）在陸被拘事件再起喧囂，原因是早有300名文化界人士連署關注該事，最近又有活動提訴求，希望各總統參選人能提出具體保障民眾的做法與回應。在賴陣營當天回應後，民眾黨總統參選人柯文哲21日開轟政府，兩岸現在「完全不溝通」，以致這類事情無法解決。

面對此事，大多數台人願望是純良正直的，希望富察早日回到妻小身邊。然而，看少數人操作手法，卻有只為特定政治勢力服務的嫌疑，也莫名所以。

說是政治操作，是因為活動第一目標，理當是讓富察返台。而目前使被拘人民返家策略，大約有二：一是把事情鬧大到國際關注，二是低調配合中共制度運作。無論何種，應該尊重家屬願望。畢竟後果由家屬直接承受，富察小孩年紀尚幼，需要父親，妻子一人在台照顧工作，還要兼顧營救另一半，與富察在陸親人的處境，蠟燭多頭燒，心中之苦，外界恐怕難以想像。

但面對如此情況，出面帶風向的人，卻是刻意把事件鬧大，並未獲得家屬授權，更別說有任一家屬曾出面表態。這在道德上是否有缺？不僅帶風向的人應該自省，300名連署人恐怕也不能脫卻責任。且看最近兩類似案例，李明哲妻子選擇把事情鬧大，搞到後來連探監都不被允許，外人給予尊重；而這次活動出面者之一的李孟居，之前被拘並審訊期間，雖有前者示範，家屬卻仍是選擇低調行事，當時聲明歷歷在目：請大家給家屬更多的空間，尊重家屬的隱私，讓他們持續為李孟居的案情釐清與後續處理，能心無旁騖做最大的努力及準備。

結果現在卻是要各總統參選人提出具體保障民眾的做法。奇怪的是，有公權力、可以代表台方去談的只有政府，但似乎沒見到帶風向者專門對執政黨該做什麼提出針砭建言，就是訴求國際，現在又把在野黨一併帶上，模糊台人付託的權力者責任。招數高明嗎？恐怕未必。

這就進入了之前所說的莫名所以。活動訴求之一是盼總統參選人能夠在政治場域中，給予台人面對的潛在安全風險提出明確具體的防範措施，不要只是做政治表態或推託給業務承辦單位。

理當得分的賴陣營，當天下午迅速作出似乎具有黑色幽默的回應，因為完全符合帶風向活動的「不要」。賴營先把對岸政府罵一頓，再針對富察案表示，政府相關部門從案發開始，一直持續關注案件發展，也在家屬同意下，對社會發布富察處境及安全無虞消息，並全力提供家屬需要的協助。最後並稱，政府鑒於本案和許多類似案例持續發生，陸委會也整理出可能觸犯中國國安部門的行為態樣，並不斷提醒國人，如非必要，暫時不要前往中國。該點出的是，賴營的辦法就是沒有辦法，而先罵對方的政治表態，是只想到選舉操作，沒有考慮到富察人在對岸的處境。

柯文哲反應從選舉競爭來說直指核心：政府應該出面處理。蔡政府回他則是自我否定，說中共近年來以國家安全為由接連逮捕拘禁外國人士，各國政府都嘗試溝通交涉，但都幾無成效。中共最近民族自尊與國力日強，不可能沾上示弱外國嫌疑，而陸委會之所以稱大陸委員會，就是兩岸間有特殊關係，陸委會拿外國類比，是唬不懂兩岸關係人士。尤其美國也救不出人來說法，等於在說帶國際風向無效，應能給關心此事者一些啟發。

至於出席者之一的李孟居，理應最了解當事人及家屬痛苦，現在扮演角色卻如此衝突，沒看到他的解釋，有些遺憾。這不僅包括自己被拘與現在「關心」別人時的矛盾態度，也包括在他期滿出獄，因附加刑無法離開中國大陸時，他家屬忍不住發出聲明，除了希望對岸政府能盡快讓李返台外，並表示，家屬至今仍然不知道他被抓捕的真正原因及當時場景，不知是否中國有關單位不願太快曝光，才對他採取這樣的措施。

結果隔日他家屬接受中央社專訪時，看來卻是挺清楚的。說李孟居被捕是因行李有聲援長榮航空罷工的小卡片，以及5張寫有「香港加油」的單張，引起海關注意。家屬還轉述，李當時在中國律師建議下認罪。被迫錄影時，曾被問到有哪些組織或人士支持反送中？李因擔心牽連他人而絕口不提，最終看到的影片是經多次錄製後剪接而成云云。

我們推測這類前言不對後語說法是因家屬關心則亂，只會表達同情不好多說什麼，但真正關心富察的朋友們，又何忍讓他面對如此風向，乃至於破壞家屬殷切盼望呢？在台灣搞政治不能失去人性，想幫富察者，要考慮清楚了。

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