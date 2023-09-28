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黨慶餐會 賴清德稱促進民主決心不變

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

民進黨今年卅七年黨慶，昨在創黨地點圓山大飯店舉辦創黨先進聯誼餐會。民進黨主席賴清德表示，一九九六年台海危機以來，中國併吞台灣的企圖仍未改變，他在歷史關鍵時刻擔任黨主席並參選總統，會向台灣社會展現民進黨守護台灣，促進民主、和平的決心一點都沒改變，為台灣負起歷史性責任，民主道路繼續壯大台灣。

賴清德指出，要特別感謝大家為土地、國家和黨的種種付出，民主、自由從來不是當權者賜給人民，是經由一棒接一棒，不怕被抓、被關、犧牲生命，向當權者抗議、向威權表達異議所爭而來的，對於有機會參與歷史洪流、付出貢獻感到光榮驕傲，感謝台灣人民勇敢地站在一起。

賴清德說，他要延續黨內前輩留下成績，大家的貢獻不只是創立民進黨，未來他代表民進黨選總統，希望結合台灣社會力量，並運用創黨精神與價值，清廉、勤政、愛鄉土，愛、和平、非暴力，得到台灣社會進一步支持，成功守護台灣。

賴清德指出，在國際局勢愈加複雜的今天，面對的不是過去專制獨裁的政黨，而是企圖要併吞台灣的國家，在這種狀況之下，全黨上下應該要團結一致，發揮創黨的精神，同時能夠用更好的政策，結合台灣社會的力量，一起守護台灣。

民進黨黨慶活動原本規畫廿四日進行，安排蔡英文總統和賴清德同台造勢，因屏東大火取消。黨內人士表示，黨慶活動原則上就是取消不再延期，今天不會有相關安排。

民進黨 賴清德 蔡英文

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