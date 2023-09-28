民進黨黨慶 創黨元老斥「民進黨淪獨裁貪汙黨」

民進黨昨天重回創黨地點圓山大飯店舉行黨慶活動，民進黨創黨元老、前立委魏耀乾到現場高舉「我們開創的民進黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」布條抗議。魏耀乾表示，民進黨在新潮流的把持下，如同列寧式組織，政商勾結貪汙腐敗，背離台灣朝野人民的企盼，他們心很痛在流淚。

民進黨：批評很多與事實不符

民進黨發言人張志豪表示，對於資深黨員所提出不同的意見，民進黨願意傾聽也會尊重，但所批評的內容，很多與事實並不相符，特此澄清。魏耀乾已於廿三年前稱因理念不合退出民進黨，這些年來，民進黨始終保持創黨初衷，為台灣的民主自由奮戰。民主自由是民進黨的ＤＮＡ，感謝、並肯定每一個時期為民進黨付出的前輩，也期盼未來能與台灣每一位人民，持續在民主的路上壯大台灣。

魏耀乾指出，卅年來民進黨不只擱置台獨黨綱，二度執政，本土人民期盼凍結或廢除一九三○年在南京制定的五權憲法，完成正常國家化；然而，挾持民進黨的新潮流代表人士，如邱義仁、賴清德等宣稱誰再主張台灣是一個主權國家就是瘋子，「對創立民進黨的我們情何以堪」。

魏耀乾：新潮流如島上哥吉拉

魏耀乾說，近年來高端疫苗，五十萬元紙上公司進口巴西壞蛋，南部地區光電破壞養殖生態、偷埋爐碴衍生八十八槍、逼得漁夫走投無路等弊端，乃因一黨獨大，絕對權力、絕對腐敗，新潮流盤據政府各部門，把持銀行、國企、掏空國庫、朋比分贓，猶如台灣島上的哥吉拉。

魏耀乾說，譴責民進黨當權派假借愛國愛民為名，實為惡棍斂財，頭上長瘡腳底化膿，人民心中自有一把尺，縣市長選舉兩次大敗，總有一天人民會起而討伐，唾棄民進黨。

鄭寶清：會有更多人唾棄民進黨

民進黨創黨黨員、前立委鄭寶清昨表示，一個政黨是因為有核心價值才能把大家凝聚在一起，今天黨的價值已經不見了，相信不只魏耀乾，會有更多人跑出來唾棄民進黨。

曾為民進黨新潮流四大天王之一的前立委洪奇昌緩頰說，魏耀乾所言代表個人意見，相信不會是大部分民進黨人看法。民進黨前立委林濁水則表示，在自己的印象當中，魏耀乾從十幾年前就是這種講法，這是持之以恆的說法，相關議題他不便評論。

也有前立委表示，新潮流結群成黨、吃香喝辣早就是政壇大家都知道的祕密，更可恥的是，現在新潮流被魏耀乾直接赤裸裸點名，竟沒有一位新潮流站出來公開辯護，民進黨質變莫過於此。

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