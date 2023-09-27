「中華大學幫」包牌審查？議員曝多人任竹市都審委員 質疑高虹安與特定集團關係

新竹市議員質疑，中華大學多名師生擔任新竹市都更相關審查委員，質疑新竹市長高虹安讓「中華大學幫」直接把新竹市3個都更審議委員會「包牌」審查。

對此，高虹安今天出席活動時接受媒體聯訪表示，如果委員發現審到的案子有利益迴避問題，應自行迴避。此外，陳天佑等委員是從去年就聘任，並非是她上任後才聘任。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，新竹市寡婦樓都更案的「環境影響評估說明書」是由理銘開發委託張益壽製作。張益壽在中華大學兼課，是元基工程顧問公司負責人，也是中華天使投資公司董事。

楊玲宜說，中華天使投資公司負責人劉高育是解鴻年的學生，解鴻年則是該公司監察人。

楊玲宜指出，寡婦樓文資審查委員陳天佑是中華大學講師，也是理銘開發獨董。質疑中華大學建築及都市更新學系的師生串起新竹市都市計畫審查一條龍。

楊玲宜說，高虹安在都審的3個委員會安插多名府外委員，讓高虹安或特定集團掌握過半票數，「中華大學幫」直接把新竹市最重要的3個都更審議委員會「包牌」審查。

楊玲宜說，高虹安始終未正面回應，為何接受建商提供的豪宅住所，安插建商集團等人進都委會，讓相關都更案迅速完成審查，明顯是高虹安與建商對價關係，而解鴻年等人更未做到利益迴避。

對此，高虹安今天出席活動時接受媒體聯訪表示，寡婦樓都更案的土地是國防部的，國防部委給營建署，再發包給理銘開發，合約簽訂並不在她任內。

高虹安說，此案尚未進入都審大會，解鴻年擔任環評初審第4次會議主持人，為現場出席委員共同推舉，會議結論會送到都審大會，由21個完整委員進行正式環評程序。

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