黃國昌指「綠色媒體巨獸」成形 跨越反媒體壟斷紅線

時代力量立委陳椒華26日在立法院質詢時揭露，中嘉數位有線電視違反許可處分附款，中嘉股東不得經營或控制新聞頻道的規定，讓三立集團取得中嘉有線電視近三分之一股權，要求NCC依法行政，廢止許可。前立委黃國昌今天在臉書指出，民進黨的綠媒巨獸已然成形。

黃國昌表示，2011年到2013年的反媒體巨獸運動，早已讓NCC清楚樹立「系統經營者不得經營新聞頻道」的原則，避免媒體集團垂直整合壟斷；也正是因為如此，2012年旺中集團收購中嘉有線電視系統的申請案，NCC才會附加「必須與中天新聞台完全切割」的停止條件，最後讓蔡衍明鎩羽而歸。

黃國昌指出，當初蔡明忠的大富媒體收購「凱擘有線電視系統」時，NCC也同樣附加富邦集團不准投資新聞台的限制，這些事情，當初以學者身份積極參與反媒體壟斷運動的NCC主委陳耀祥，不可能不知道。

黃國昌表示，民進黨政府上台後，NCC在2019年9月提報給行政院的媒體多元維護與壟斷防制法草案第12條，明文設下禁止「全國總訂戶數百分之二十以上之有線廣播電視系統經營者」與「經營新聞頻道業者」結合的管制紅線。當時陳耀祥已經是NCC代理主委，不可能不知道。

黃國昌指控，三立集團掌握中嘉有線電視系統將近3成股權，明顯跨越媒體壟斷的管制紅線，更違反當初行政處分附款，陳耀祥竟然在國會殿堂護航，令人深感痛心。籲NCC別再包庇，陳耀祥別再雙標。 前立委黃國昌在臉書上指「綠色媒體巨獸」已然成形，跨越反媒體壟斷紅線。圖/取自黃國昌臉書

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