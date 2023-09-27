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新北議會大亂鬥 綠營齊撕施政報告書後落幕

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
新北議會綠營黨團撕毀施政報告書後落幕。記者葉德正／攝影
新北議會綠營黨團撕毀施政報告書後落幕。記者葉德正／攝影

新北市議會今天施政報告，綠營霸占主席台，最後代理市長劉和然上不了台，想要質詢的議員啥也問不到，最後在綠營議員集體撕毀「新北市政府施政情形書面報告」後落幕。明日議程是一、六審小組審查，藍綠預料將會休兵。

民進黨團總召鄭宇恩說，劉和然副市長不是市民投票選出的市長，沒資格到議會進行施政報告，何況113年新北市總預算創下歷年最高的2131億元，債務支出更較去年成長將近6成，侯友宜憑什麼不出席議會，卻又大花人民納稅錢。

新北國民黨團書記長廖先翔指出，民進黨霸佔報告台，把議場當秀場，蘇貞昌院長曾說空轉並非國人期待，難道民進黨忘了，柯建銘總召也說過適可而止，奉勸賴清德不要再把黑手伸進新北市議會。

民進黨 國民黨 劉和然

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