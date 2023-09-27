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新北議會賴、侯另類同台 柯文哲也來？民眾黨議員因小黃遲到錯過

聯合報／ 記者張曼蘋葉德正／新北即時報導
陳世軒搬出民眾黨主席柯文哲立牌，上頭還寫著「從未遲到」，遭綠營議員怒嗆，「民眾黨愛作秀」。記者張曼蘋／攝影
陳世軒搬出民眾黨主席柯文哲立牌，上頭還寫著「從未遲到」，遭綠營議員怒嗆，「民眾黨愛作秀」。記者張曼蘋／攝影

新北市議會今施政報告，民進黨團甲級動員癱瘓議事，藍綠分別搬出國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德人型立牌互別苗頭，沒想到就在議長蔣根煌裁定撤走立牌後，民眾黨議員陳世軒才搬出民眾黨主席柯文哲立牌，上頭還寫著「從未遲到」，遭綠營議員怒嗆，「民眾黨愛作秀」、「藍白合！」

綠營議員今天霸占議事台，約莫下午4點多正當藍營議員搬出賴清德人型立牌後，議員鄭宇恩也搬出侯友宜的立牌，一度因為「侯友宜」比「賴清德」高，爭吵一陣，過沒多久，蔣根煌裁定撤下賴侯立牌。

但民眾黨議員陳世軒早決定要製作柯文哲立牌拚場，卻因計程車司機遲到，等到立牌送到新北議會時，議場上已不見賴清德、侯友宜的立牌，錯過藍綠白同框機會，但陳世軒仍把柯的立牌帶進議場，上頭還寫「從未遲到」，遭綠營議員罵「愛作秀」。

藍綠分別搬出國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德人型立牌互別苗頭。記者張曼蘋／攝影
藍綠分別搬出國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德人型立牌互別苗頭。記者張曼蘋／攝影

議員 賴清德 柯文哲 侯友宜

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