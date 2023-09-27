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影／侯市長請假 綠營議會杯葛代理市長 民代抗議聲中質詢

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新北議會今天開幕典禮暨市長施政報告，民進黨新北市議員強烈杯葛議事進行，國民黨原住民議員馬見（前左）隔著民進黨議員的人牆與抗議聲中質詢。記者潘俊宏／攝影
新北議會今天開幕典禮暨市長施政報告，民進黨新北市議員強烈杯葛議事進行，國民黨原住民議員馬見（前左）隔著民進黨議員的人牆與抗議聲中質詢。記者潘俊宏／攝影

今天新北市議會開議，由於市長侯友宜已經請假打選戰，民進黨新北市議員全體占據質詢台抗議市長落跑，強調新北市編列的預算史上最高，認為代理市長劉和然沒有民意基礎而阻止開議，國民黨市議員也反制高呼要開會不讓市政空轉，議長蔣根煌在藍綠爭吵中宣布開會，但是民進黨議員強力杯葛下仍然讓議事停擺。

國民黨議員拿出副總統賴清德的人型看板，揶揄賴清德不請假領薪參選，民進黨議員隨後拿出市長侯友宜人形看板反制，揶揄侯友宜請假參選是落跑市長，民眾黨議員最後也拿出黨主席柯文哲人形看板，強調柯文哲在選戰中也不會缺席。

將近下午五點時，國民黨原住民議員馬見在議長同意下，拿著擴音器麥克風請副市長在原座位上站立備詢，隔著民進黨議員的抗議聲中，慢慢質詢新北原住民的權益，馬見一度因為要拿資料給副市長而與民進黨議員有小衝突，雙方均十分克制後才完成質詢。

新北議會今天開幕典禮暨市長施政報告，民進黨新北市議員強烈杯葛議事進行，要求請假的市長侯友宜回來報告，國民黨新北議員則反譏副總統不請假領薪水打選戰。記者潘俊宏／攝影
新北議會今天開幕典禮暨市長施政報告，民進黨新北市議員強烈杯葛議事進行，要求請假的市長侯友宜回來報告，國民黨新北議員則反譏副總統不請假領薪水打選戰。記者潘俊宏／攝影
新北議會今天開幕典禮暨市長施政報告，民進黨新北市議員強烈杯葛議事進行，要求請假的市長侯友宜回來報告，國民黨新北議員則反譏副總統不請假領薪水打選戰，最後民眾黨議員也拿出黨主席柯文哲人形看板，強調柯文哲也不會缺席選戰。記者潘俊宏／攝影
新北議會今天開幕典禮暨市長施政報告，民進黨新北市議員強烈杯葛議事進行，要求請假的市長侯友宜回來報告，國民黨新北議員則反譏副總統不請假領薪水打選戰，最後民眾黨議員也拿出黨主席柯文哲人形看板，強調柯文哲也不會缺席選戰。記者潘俊宏／攝影

議員 民進黨

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