即時短評／侯友宜請假 綠癱瘓議會 藍提重要動議反將一軍

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日起請假參選，避開新北市議會開議，也讓議會掀起藍綠大戰。新北市議會今施政報告，民進黨團使出渾身解數癱瘓議事，表面上成功阻止代理市長劉和然上台，監督失職的侯友宜，但阻擋攸關民生的重要動議，這把雙面刃，究竟是為民喉舌，還是無理取鬧？

整日議程中國民黨議員因應屏東大火，提緊急動議要求消防局報告消防設備預算都被嗆「叫侯友宜來講啦」，無黨議員問原住民健保議題，資料也被搶，綠營嗆侯，實際上行動正當性大幅降低，地方人士也嘆，根本被藍營反將一軍。

今日議程民進黨在下午2時會議開始前就已槍先霸占主席台，不管議長蔣根煌、藍營議員說什麼，他們都高呼「沒有市長、沒有報告」，喊得理直氣壯。當然國民黨也不是省油的燈，除拿出擴音器、立牌反擊。

爭吵過程中，國民黨資深議員周勝考提出「緊急動議」指出，因為屏東明揚大火事件，中央要求地方升級設備與人力，要求消防局長李清安上台報告經費來源等，卻因綠營阻擋議事進行，李清安根本上不了台。

「消防局這麼重要的事情，你們不要亂」，周勝考勸彼此互相尊重，卻被綠營議員反嗆「叫侯友宜來講啦」。就連無黨籍議員馬見質詢原住民健保補助，資料也被綠營議員搶走，有綠營地方人士私下搖頭，這樣只會變得無理取鬧，心中只有選舉，卻不顧消防員與原住民權益。

侯友宜請假，市府施政成果當然還是他要負責，既然綠營認為新北市沒有侯友宜不行，應思考如何透過質詢與問政手段，問倒代理市長與備詢官員，那才是為民喉舌的真本事。

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