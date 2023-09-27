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創黨元老舉白布條斥獨裁貪汙惡霸 民進黨回應了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
「民主進步黨37週年黨慶創黨先進聯誼餐會」中午舉行，活動前受邀的民進黨創黨先進魏耀乾舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神，變成現在獨裁貪污惡霸黨。記者蘇健忠／攝影
「民主進步黨37週年黨慶創黨先進聯誼餐會」中午舉行，活動前受邀的民進黨創黨先進魏耀乾舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神，變成現在獨裁貪污惡霸黨。記者蘇健忠／攝影

民進黨創黨元老、前立委魏耀乾今天在民進黨慶創黨先進聯誼餐會舉白布條批評，民主進步黨已淪為獨裁貪汙惡霸黨。民進黨發言人張志豪回應，民進黨願意傾聽，也會尊重候選人本身的行為，但其所批評的內容，很多與事實並不相符，特此澄清。

張志豪指出，對於資深黨員所提出不同的意見，民進黨願意傾聽也會尊重，但所批評的內容，很多與事實並不相符，特此澄清。魏耀乾已於23年前稱因理念不合退出民進黨，這23年間，民進黨始終保持創黨初衷，為台灣的民主自由奮戰。民主自由是民進黨的DNA，感謝、並肯定每一個時期為民進黨付出的前輩，也期盼未來能與台灣每一位人民，持續在民主的路上壯大台灣。

魏耀乾出身自台南市，當年民進黨在圓山創黨的場地就是他借的，他曾代表民進黨擔任第一屆增額立委和第二屆立委，並參選被視為艱困選區的連江縣（馬祖）立委。1994年民進黨主席施明德任內，他曾擔任民進黨中央黨部財務長。日前他宣布將以無黨籍參選台南市第一選區立委，對戰尋求連任的立委賴惠員。

民進黨 魏耀乾 台南

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