醫護政見引論戰 賴清德今再籲護理人員加薪

民進黨總統參選人賴清德拋出醫護政見，包含三班護病比入法、改善醫護人員薪酬環境，以及增加護理系所招生員額等，引來基層反彈，掀起正反論戰。賴清德今天在民進黨中常會發表談話時，向行政部門呼籲，應該優先匡列預算給予大夜班小夜班加薪，保障保護辛苦的護理人員。

據轉述，賴清德下午主持中常會時談及，目前許多醫院都因為護理人力不足，對整個醫療服務造成很大的影響，敬請行政院積極調整護理人員的薪資待遇，特別是辛苦的大夜班及小夜班，應該優先匡列預算給予加薪，緩解改善護理人員的薪資及勞動條件，保障保護辛苦的護理人員，才是真正保障台灣人民的健康。

商品推薦

udn討論區