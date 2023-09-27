影／藍綠持續僵持...新北議會大亂鬥 侯友宜、賴清德另類合體畫面曝
新北市議會今天施政報告，綠營霸佔主席台不讓代理市長劉和然報告，國民黨疾呼「我要開會」，亂成一團。國民黨拿出民進黨副總統賴清德人形立牌，貼上等標語，民進黨也有備而來拿出事先準備好的侯友宜人形立牌，讓侯友宜與賴清德另類在新北市議會同框。
國民黨在賴清德人形立牌上貼上「領薪水、跑選舉」、「賴清德232天不進議會」、「合法請假沒問題、杯葛議會真毋湯」、「拒絕賴清德黑手伸議會」；民進黨也在侯友宜人形立牌貼上「落跑市長、回來報告」。
國民黨新北市議員周勝考在混亂聲中提出緊急動議指出，屏東大火事件，要求針對新北市消防人員設備提出報告，中間周勝考數度被綠營中斷，他苦苦拜託「拜託一下，大家互相尊重，可不可以請議長受理他的緊急動議」。
綠營回嗆「侯友宜回來我們就開會」、「昨天通過的是市長施政報告，不是代理市長施政報告」。目前雙方持續僵持中。
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