議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠把議場當秀場

新北市議會今天舉行施政報告，新北市長侯友宜請假由代理市長劉和然舉行施政報告，綠營黨團霸占主席台不讓劉和然上台，藍綠黨團互嗆，議長蔣根煌請劉和然上台報告，被綠營議員阻擋，最後他直接裁定「書面報告」，並由國民黨團開始質詢，不過綠營又喊「沒有報告哪有質詢」，氣得蔣根煌直接敲槌休息。目前議事中止中。

蔣根煌對綠營議員表示「你們不讓代理市長報告，那就改用書面」，民進黨團總召鄭宇恩反問「哪有施政報告是用書面」，蔣回「你們又不讓他上台」，雙方爭得面紅耳赤。

對於議長直接裁定國民黨開始40分鐘質詢，民進黨議員李宇翔直呼「沒有報告怎麼質詢，農曆七月都過了，怎麼還會見鬼了」。

新北國民黨團書記長廖先翔指出，民進黨霸佔報告台，把議場當秀場，蘇貞昌院長曾說空轉並非國人期待，難道民進黨忘了嗎？柯建銘總召也說過，適可而止，奉勸賴清德不要再把黑手伸進新北市議會。

副書記長江怡臻說，民進黨在開幕典禮唱國歌時，全程高喊政治口號，顯然民進黨心中完全沒有中華民國，賴清德選的是哪一國的總統？賴清德長期以來台獨立場鮮明，一下台獨金孫，一下沒有台獨路徑，現在綠營議員連中華民國也不要了。

國民黨議員王威元說，國民黨團的訴求就是議事順利進行，讓民眾瞭解新一會期市府的施政規劃，以及預算用途，議員充分進行監督，讓市民過好日子，無奈民進黨議員，意圖以少數綁架多數，堅決不讓議事順利進行，空轉浪費市民時間，也愧對民意和民眾的納稅錢。

國民黨陳偉杰說，過去有許多重要議題，總是被民進黨政治操作、多次杯葛議事而耽擱，例如囤房稅，呼籲民進黨議員不要淪為政治操作的棋子。

商品推薦

udn討論區