新北議會大亂鬥 議長與綠議員講台對嗆影片曝光

新北市議會今天舉行施政報告，新北市長侯友宜請假由代理市長劉和然舉行施政報告，綠營霸佔主席台不讓劉和然上台，高喊「侯友宜來開會」，藍營也不甘示弱，高喊「我們要開會」，雙方僵持不下，議長蔣根煌要綠營議員有事回座位講，但綠營議員黃淑君直接對著蔣根煌大罵，雙方衝突一觸即發。

民進黨團總召鄭宇恩表示，今天是民進黨有史以來最大的抗議，他們抗議侯友宜是請假最久的市長，113天，市府卻在凹是77天，市長是臨時工嗎？說請就請、說走就走，本次歲出2130億元是史上最大規模，派個劉和然無法代表。

商品推薦

udn討論區