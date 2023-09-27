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影／民進黨創黨元老抗議 魏耀乾：民進黨已成獨裁貪汙惡霸黨
民進黨創黨主席團之一、前立委魏耀乾中午在「民主進步黨 37 週年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外舉布條怒斥「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」，點名派系新潮流盤據政府各部門，把持銀行、國企、掏空國庫、通派系、貪污、朋比分贓。讓民進黨變成無所不貪，被新潮流挾持的民進黨，變新潮流黨，呼籲民進黨支持者拉回民進黨的創黨精神。他說，「我們非常傷心，我們心在痛，心在流淚」。
魏耀乾感慨，「這對創立民進黨的我們情何以堪！」他直指，近年來高端疫苗、50萬元紙上公司進口巴西壞蛋、南部地區光電破壞養殖生態、偷埋爐渣、逼得漁夫走投無路等等弊端，乃因「一黨獨大、絕對權力、絕對腐敗」。
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